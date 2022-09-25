Свыше 1200 казахстанцев выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

В городе Астане - 4,

Акмолинской области - 800,

Атырауской области - 122,

Восточно-Казахстанской области - 3,

Западно-Казахстанской области - 275,

Карагандинской области - 7,

Улытауской области - 4,

Мангистауской области - 4,

Павлодарской области - 2,

Северо-Казахстанской области - 4,

Туркестанской области -2.

Всего в стране выздоровело 1 375 256 человек от COVID-19.

За прошедшие сутки коронавирусом заболели 69 человек.



