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    Свыше 1200 казахстанцев выздоровели от коронавируса

    25 Сентября 2022, 08:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    В городе Астане - 4,

    Акмолинской области - 800,

    Атырауской области - 122,

    Восточно-Казахстанской области - 3,

    Западно-Казахстанской области - 275,

    Карагандинской области - 7,

    Улытауской области - 4,

    Мангистауской области - 4,

    Павлодарской области - 2,

    Северо-Казахстанской области - 4,

    Туркестанской области -2.

    Всего в стране выздоровело 1 375 256 человек от COVID-19.

    За прошедшие сутки коронавирусом заболели 69 человек.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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