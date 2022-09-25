Свыше 1200 казахстанцев выздоровели от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.
В городе Астане - 4,
Акмолинской области - 800,
Атырауской области - 122,
Восточно-Казахстанской области - 3,
Западно-Казахстанской области - 275,
Карагандинской области - 7,
Улытауской области - 4,
Мангистауской области - 4,
Павлодарской области - 2,
Северо-Казахстанской области - 4,
Туркестанской области -2.
Всего в стране выздоровело 1 375 256 человек от COVID-19.
За прошедшие сутки коронавирусом заболели 69 человек.