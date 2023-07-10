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    Свыше 120 тыс. астанчан должны представить декларацию об активах и обязательствах

    10 Июля 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках второго этапа по городу Астана подлежит декларированию 120 681 работник государственных учреждений и квазигосударственного сектора, включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т. д., и их супруги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДГД по г.Астана.

    Департамент государственных доходов по городу Астана напоминает, что 17 июля истекает срок предоставления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) на бумажном носителе, а также декларации о доходах и имуществе (форма 270.00).

    Сроки представления деклараций по месту жительства на бумажном носителе – не позднее 15 июля, в электронном виде – не позднее 15 сентября.

    Способы предоставления в электронном виде через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал «электронного правительства» (egov.kz), а также через мобильные приложения eSalyq Azamat и eGov mobile.

    Подробнее о налогах по номеру 1414/3 либо в Instagram @astana_mkd.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о проведении налоговой декларации на ближайшие годы. С 1 января 2023 года декларации заполняют работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги. С 1 января 2024 года вводится декларирование для руководителей и учредителей (участников) юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и их супругов. С 1 января 2025 года - оставшиеся категории граждан.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК
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