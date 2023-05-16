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    Свыше 120 природных пожаров произошло с начала года в Казахстане

    16 Мая 2023, 11:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала пожароопасного периода уже произошло свыше 120 значимых природных пожаров. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Причем, возникли они в большинстве случаев по вине людей. Зарегистрировано 14 случаев перехода огня с горящей травы и насаждений на жилые дома. Это результат недостаточной работы уполномоченных органов по распашке защитных полос, очистке прилегающих территорий от сухостоя, слабая оперативность реагирования чрезвычайных служб и акиматов», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Правительства отметил, что эту работу нужно проводить в максимально сжатые сроки. Необходимо активнее внедрять системы раннего обнаружения природных пожаров.

    «Так, благодаря внедренной на территории национального природного парка «Бурабай» смарт-системе в прошлом году значительно сократились площади пожаров, снизился ущерб от них и повысилась оперативность реагирования. Этот опыт нужно использовать и в других природных парках, заповедниках и так далее», - подчеркнул Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина также добавил, что опыт прошлогоднего пожара в Костанайской области показал, что для оперативного тушения лесов министерствам экологии и по чрезвычайным ситуациям необходимо подготовить источники воды и пожарные пруды вблизи лесных насаждений для возможности водозабора не только пожарных автомобилей, но и вертолетов.

    «В целом Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами надо взять на ежедневный контроль реализацию специального Межведомственного плана по предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров в стране», - резюмировал Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК
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