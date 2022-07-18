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    Свыше 120 нелегальных мигрантов задержали в Турции

    18 Июля 2022, 01:00

    КЫРКЛАРЕЛИ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В провинции Кыркларели на северо-западе Турции задержаны 123 нелегальных мигранта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Сотрудники жандармерии Турции получили сообщение о нахождении незаконных мигрантов в районах Кофчаз.

    В ходе расследования стало известно, что задержанные являются гражданами Афганистана, Пакистана и Сирии. Кроме того, арестованы шесть человек, организовавшие незаконное пересечение на территорию Турции.

    По завершении соответствующих процедур беженцы были отправлены в Центр временного содержания в Пехливанкей.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Турция мигранты
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