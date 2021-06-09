Свыше 12 трлн тенге составили поступления в республиканский бюджет в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Каких экономических показателей в условиях пандемии удалось достигнуть в 2020 году, рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пострадавшие отрасли получили меры налогового стимулирования и послабления, которыми охвачено порядка 700 тысяч предпринимателей. Субъектам МСБ было предоставлено рефинансирование кредитов на льготных условиях. Профинансировано порядка 40 тысяч проектов по удешевленной ставке. Более 80% заемщиков пострадавших отраслей получило отсрочки по кредитам», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

Эти меры, по его словам, способствовали сохранению занятости и деловой активности.

«Безработица была удержана на уровне 4,9%. Обеспечена гибкость бюджетного процесса, вводился специальный порядок государственных закупок. Исполнение республиканского бюджета в этих условиях характеризуется следующими показателями. Поступления составили 12 трлн 49 млрд тенге с исполнением на 100,3%. Расходы освоены на 98,3% и составили 14 трлн 234 млрд тенге», - отметил министр.

Социальные расходы по сравнению с 2019 годом увеличились на 1,4 трлн тенге и составили 6,6 трлн тенге.

«Это 47% от общего объема республиканского бюджета. Дефицит бюджета составил 2 трлн 185 млрд тенге, или 3,1% к ВВП. Государственный долг остается на безопасном уровне», - заключил глава Минфина.