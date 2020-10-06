Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Свыше 116,5 млрд тенге получили медорганизации Алматы

    6 Октября 2020, 12:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года медицинским организациям города Алматы было выплачено более 116,5 млрд тенге. Об этом сообщили в филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вся оплачиваемая в этом году Фондом социального медицинского страхования медпомощь входит в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и в пакет медстрахования. Из них – 84,1 млрд тенге выделено за услуги ГОБМП, 32,4 млрд тенге – за услуги в рамках ОСМС», – уточнил директор филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Алматы Тлеухан Абилдаев.

    Стоит напомнить, что финансирование ГОБМП осуществляется Фондом с 2018 года в пределах средств, предусмотренных государственным бюджетом. С 2020 года Фонд также начнет закуп услуг в рамках обязательного социального медицинского страхования.

    На сегодняшний день 172 организаций по городу Алматы являются поставщиками НАО «Фонд социального медицинского страхования». При этом 55% поставщиков медицинских услуг – частные клиники. За 2020 год общая стоимость заключенных договоров с клиниками составляет более 193,8 млрд тенге, из них на ГОБМП – 141,9 млрд тенге, на ОСМС – 51,9 млрд тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Страхование Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 514 тыс человек получили АСП в РК на 1 июня 2023 года
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Более 120 тысяч исследований КТ и МРТ прошли карагандинцы бесплатно по ОСМС
    Более 16 млн казахстанцев застрахованы в ФСМС
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов