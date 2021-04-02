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    Свыше 1140 человек трудоустроят в Семее

    2 Апреля 2021, 21:19

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в этом году планируется трудоустроить 1142 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    С начала года в Центр занятости Семея в поисках работы обратилось свыше 1800 человек, при этом 23% общего количества соискателей составляет молодежь. Как рассказали на ярмарке вакансий, прошедшей в режиме онлайн, представители Центра занятости, на сегодняшний день в Семее внедрен пилотный проект по электронной бирже труда. Соискатели и работодатели имеют возможность зарегистрироваться на электронной бирже и подавать резюме и вакансии.

    «Каждый, кто ищет работу, может зарегистрироваться на электронной бирже. В течение трех дней база подбирает вакансии, отправляет их работодателю. Если же база не находит соискателю работу, то регистрирует его в качестве безработного. Позже специалисты центра занятости занимаются поиском работы для соискателя и содействуют ему в трудоустройстве. Также в центре занятости направляют на повышение квалификации, помогают с молодежной практикой», – отметила специалист центра занятости Гульмира Бахтажарова.

    На сегодняшний день имеющиеся вакансии в центр занятости подали более 90 предприятий города. Заявки по поиску работы подали более 400 соискателей. На сайте Enbek.kz зарегистрированы около 400 вакансий от 96 работодателей. Активными мерами содействия занятости охвачены на сегодня 413 человек, часть из них направлены на молодежную практику, часть на социальные рабочие места и общественные работы. На постоянное место работы в различные ТОО устроено свыше 200 человек. В качестве безработных на учете состоят 14 человек. В целом в этом году планируется трудоустроить 1142 человека.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Занятость
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