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    Свыше 114% составила доходность пенсионных активов

    31 Декабря 2022, 15:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О положительной динамике доходности пенсионных активов сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и падение мировых фондовых рынков, доходность пенсионных активов ЕНПФ с начала года является положи

    При этом, по его словам, в целом за период с момента консолидации пенсионных активов в ЕНПФ (апрель 2014 года – ноябрь 2022 года) накопленная доходность по пенсионным активам составила 114,2% при накопленной инфляции в размере 111,2%.

    «Таким образом, выводы о неэффективности управления пенсионными активами ЕНПФ, сделанные на основе доходности, взятой за отдельные короткие промежутки времени, являются некорректными. С точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы целесообразно рассматривать показатели доходности и инфляции на длительном горизонте времени», - добавил глава Нацбанка.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Нацбанк Казахстана ЕНПФ
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