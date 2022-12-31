Свыше 114% составила доходность пенсионных активов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О положительной динамике доходности пенсионных активов сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию и падение мировых фондовых рынков, доходность пенсионных активов ЕНПФ с начала года является положи

При этом, по его словам, в целом за период с момента консолидации пенсионных активов в ЕНПФ (апрель 2014 года – ноябрь 2022 года) накопленная доходность по пенсионным активам составила 114,2% при накопленной инфляции в размере 111,2%.

«Таким образом, выводы о неэффективности управления пенсионными активами ЕНПФ, сделанные на основе доходности, взятой за отдельные короткие промежутки времени, являются некорректными. С точки зрения устойчивости накопительной пенсионной системы целесообразно рассматривать показатели доходности и инфляции на длительном горизонте времени», - добавил глава Нацбанка.



