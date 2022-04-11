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    09:20, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 110 тысяч кормящих женщин в Казахстане полностью привились против КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило данные по количеству привитых вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    По состоянию на 10 апреля, вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 985 053 человек, II-м компонентом - 854 008 человек. Из них: I-й дозой п одростки – 794 847, б еременные женщины – 36 514, к ормящие женщины – 130 546.

    II-й дозой п одростки – 710 976, б еременные женщины – 31 073, к ормящие женщины – 110 774.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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