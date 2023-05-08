Свыше 11 тысяч человек получили госуслуги благодаря Цифровой карте семьи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря внедрению Цифровой карты семьи (ЦКС) с 1 января более 87 тысяч человек получили SMS для проактивного предоставления государственных услуг. При этом возможностью беззаявительного получения пособия или выплаты воспользовались более 11 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информационных систем госорганов. На сегодня в ней аккумулирована информация о более 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей.

Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. В связи с этим в Социальном кодексе РК Цифровая карта семьи обозначена как инструмент для определения среднесрочных и долгосрочных задач и направлений социальной политики. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан о их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получение мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обращений оформить 9 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь.

Также через ЦКС реализовано автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием. Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денежных средств на банковский счет получателя.

В целях исключения риска мошенничества подчеркивается, что необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.

По всем вопросам обращаться в Call-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный.



