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    Свыше 11 трлн тенге поступило за девять месяцев в бюджет Казахстана

    11 Октября 2022, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что по итогам девяти месяцев в госбюджет поступил доход на сумму 11 трлн 177 млрд тенге, план исполнен на 104,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В республиканский бюджет доходов поступило 7,5 трлн тенге или план исполнен на 101,9%. План по доходам перевыполнен на 143 млрд тенге, из них налоги – на 55 млрд тенге, неналоговые – на 89 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    По данным главы Минфина, основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС.

    Факторами перевыполнения плана по НДС являются:

    - увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг за 9 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 24%;

    - увеличение поступлений НДС на 44%;

    - увеличение объема импорта из третьих стран на 26%.

    Министр финансов добавил, что план не исполнен по импортным таможенным пошлинам, КПН и ЭТП на сырую нефть.

    «Неисполнение плана по КПН связано с уменьшением суммы заявленных авансовых платежей за девять месяцев 2022 года по 632 крупным налогоплательщикам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 29%. Неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано с уменьшением фактически сложившейся ставки ЭТП от прогнозного показателя и изменением курса тенге к доллару США», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане отмечается рост численности рабочей силы.

    Фото:externallearningaustralia.com.au

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК Бюджет
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