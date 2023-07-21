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    Свыше 11 млн тенге переплатили жители Атырауской области за тепло

    21 Июля 2023, 20:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области проверено начисление оплаты за теплоснабжение с учетом фактической температуры наружного воздуха в прошлый отопительный сезон. Общая сумма возврата потребителям составила 11 640 572,43 тенге с учетом НДС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проверка прошла в ГКП «Жылыой су», ИП «Иманалин», ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города», КГП «Атырау су арнасы» и АО «Атырауская теплоэлектроцентраль». За отопительный период выявлены факты, когда из-за тёплой погоды температура в сетях понижалась, а счета жителям приходили без учета этого. Теперь предприятия должны снизить сумму платежей, чтобы вернуть средства людям. Все вышеперечисленные предприятия оказывают услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии в Атырауской области. В результате перерасчета, который провел департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области, общая сумма возврата потребителям составила 11 640 572,43 тенге с учетом НДС», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    АО «Атырауская теплоэлектроцентраль» должна возвратить домовладениям без приборов учета 6 795 954,18 тенге (с НДС), хозяевам ветхих и аварийных домов – 3 349 271,3 тенге (с НДС);

    ТОО «Коммунальное обслуживание жилых домов города» — микрорайону Нурсая - 539 830,70 тенге (с НДС), микрорайону Жулдыз – 64 317,01 тенге (с НДС);

    КГП «Атырау облысы су арнасы» - г. Атырау (1 участок) – 291 084,30 тенге (с НДС), Курмангазинский район – 43 224,16 тенге (с НДС), Исатайский район – 377 537,10 тенге (с НДС); ГКП «Жылыой су» – 176 119,10 тенге (с НДС); ИП «Иманалин» – 3 234,56 тенге (с НДС). Такой перерасчет исчисляется для потребителей, не имеющих приборов учета. Возврат суммы произведут путем снижения платежей в квитанциях.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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