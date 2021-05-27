Свыше 11 млн тенге: названа максимальная сумма поощрения за сообщение о факте коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какую максимальную сумму поощрения могут получить казахстанцы за сообщения о фактах коррупции, рассказал руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Марат Хайруллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного денежного вознаграждения», - сказал на брифинге Марат Хайруллин.

Спикер добавил, что поощрение регламентировано правилами и является действенным стимулирующим механизмом по формированию нулевой терпимости к коррупции и вовлечению гражданского общества в борьбу с этим опасным социальным явлением. В прошлом году в Правила поощрения были внесены изменения. По опыту стран ОЭСР (Германия, Великобритания, США) сумма вознаграждения стала дифференцированной.

«Теперь за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1 тысячи МРП (2 млн 917 тыс. тенге), вознаграждение (в зависимости от тяжести преступления) составляет от 30 до100 МРП. Свыше указанной суммы – вознаграждение составляет 10%, но не более 4 тысяч МРП (11 млн 668 тыс. тенге.) Ранее максимальный размер поощрения не превышал 100 расчетных показателей (291 тыс. 700 тенге)», - рассказал он.

Отметим, что финансирование поощрений производится за счет средств республиканского бюджета.