Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Свыше 11 млн тенге: названа максимальная сумма поощрения за сообщение о факте коррупции

Автор:  
Серик Сабеков
27 Мая 2021, 16:51
Свыше 11 млн тенге: названа максимальная сумма поощрения за сообщение о факте коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какую максимальную сумму поощрения могут получить казахстанцы за сообщения о фактах коррупции, рассказал руководитель управления превенции и добропорядочности департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Нур-Султану Марат Хайруллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, устанавливаются поощрения, осуществляемые в форме единовременного денежного вознаграждения», - сказал на брифинге Марат Хайруллин.

Спикер добавил, что поощрение регламентировано правилами и является действенным стимулирующим механизмом по формированию нулевой терпимости к коррупции и вовлечению гражданского общества в борьбу с этим опасным социальным явлением. В прошлом году в Правила поощрения были внесены изменения. По опыту стран ОЭСР (Германия, Великобритания, США) сумма вознаграждения стала дифференцированной.

«Теперь за сообщение о коррупционном правонарушении, по которому сумма взятки или причиненного ущерба не превышает 1 тысячи МРП (2 млн 917 тыс. тенге), вознаграждение (в зависимости от тяжести преступления) составляет от 30 до100 МРП. Свыше указанной суммы – вознаграждение составляет 10%, но не более 4 тысяч МРП (11 млн 668 тыс. тенге.) Ранее максимальный размер поощрения не превышал 100 расчетных показателей (291 тыс. 700 тенге)», - рассказал он.

Отметим, что финансирование поощрений производится за счет средств республиканского бюджета.


Борьба с преступностью   Коррупция   Другие государственные органы   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге