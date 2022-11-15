Свыше 11 миллионов казахстанцев включены в списки избирателей - ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На предстоящих президентских выборах по стране будет задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего по стране на выборах будет задействован 10 101 участок, в списки избирателей включены 11 950 485 граждан. С 4 ноября гражданам предоставлена возможность проверить себя в списках. Участковые комиссии, в соответствии с полномочиями, рассматривают заявления об ошибках и неточностях в списках, решают вопросы о внесении в них соответствующих изменений. При представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах создано 68 избирательных участков в 53 странах», - сказал председатель ЦИК РК на брифинге для представителей иностранного дипломатического корпуса.

По словам спикера, Центральная избирательная комиссия утвердила текст избирательного бюллетеня для голосования на внеочередных выборах Президента РК.

Нурлан Абдиров также проинформировал о том, что руководство и члены ЦИК посетили все регионы, проверили готовность территориальных избирательных комиссий, участковых избирательных комиссий, участков для голосования, готовность всей необходимой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что заместитель Премьер-Министра РК – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров провели пресс-конференцию для представителей иностранного дипломатического корпуса о ходе подготовки к предстоящим выборам Президента РК и проводимых реформах в стране.



