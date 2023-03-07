Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Свыше 11 км автодорог отремонтируют в Шымкенте

    7 Марта 2023, 08:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На совещании в Правительстве рассмотрели меры по исполнению поручений, данных Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым в рамках рабочей поездки в Шымкент 27 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Участники обсудили вопросы строительства объектов водоснабжения в населенном пункте «Сайрам», магистрального канализационного коллектора «Тұран» вдоль Алматинской трассы и модернизации транспортной инфраструктуры города. Только в текущем году ремонтными работами планируется охватить свыше 11 км автодорог.

    В части обновления инженерной инфраструктуры в 2023 году начнется реконструкция наиболее изношенных участков сетей теплоснабжения протяженностью 9 км. В планах у акимата реконструкция котельной в микрорайоне Спортивный и строительство новой насосной станции.

    В ближайшие два года будут приняты меры и по возведению ряда многоэтажных жилых домов, в том числе в микрорайонах Бозарык (1640 квартир) и Акжайык (780 квартир). Продолжится реализация кредитного жилья по льготной ставке по линии «Отбасы банка» – свыше 1 тысячи квартир до конца текущего года.

    На совещании также рассмотрены вопросы газоснабжения жилого массива «Қайнарбұлақ», обеспечения инфраструктурой индустриальных зон «Жұлдыз», «Бозарық» и «Тассай», создания производств по глубокой переработке нефтяного сырья вокруг НПЗ, расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и совершенствования механизма предоставления земельных участков СПК для реализации инвестиционных и иных проектов.

    Заслушав отчеты выступающих, Премьер-Министр обозначил важность качественной и своевременной реализации намеченных планов для дальнейшего социально-экономического развития Шымкента.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Инфраструктурные проекты Шымкент Дороги Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более 400 км дорог планируется отремонтировать в Костанайской области
    Движение перекроют на двух проспектах и шоссе в Астане
    Строительство дороги до Бозжыры отложили в Мангистауской области
    Более 1300 км дорог отремонтируют в Карагандинской области
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз