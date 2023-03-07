Свыше 11 км автодорог отремонтируют в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На совещании в Правительстве рассмотрели меры по исполнению поручений, данных Премьер-Министром РК Алиханом Смаиловым в рамках рабочей поездки в Шымкент 27 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Участники обсудили вопросы строительства объектов водоснабжения в населенном пункте «Сайрам», магистрального канализационного коллектора «Тұран» вдоль Алматинской трассы и модернизации транспортной инфраструктуры города. Только в текущем году ремонтными работами планируется охватить свыше 11 км автодорог.

В части обновления инженерной инфраструктуры в 2023 году начнется реконструкция наиболее изношенных участков сетей теплоснабжения протяженностью 9 км. В планах у акимата реконструкция котельной в микрорайоне Спортивный и строительство новой насосной станции.

В ближайшие два года будут приняты меры и по возведению ряда многоэтажных жилых домов, в том числе в микрорайонах Бозарык (1640 квартир) и Акжайык (780 квартир). Продолжится реализация кредитного жилья по льготной ставке по линии «Отбасы банка» – свыше 1 тысячи квартир до конца текущего года.

На совещании также рассмотрены вопросы газоснабжения жилого массива «Қайнарбұлақ», обеспечения инфраструктурой индустриальных зон «Жұлдыз», «Бозарық» и «Тассай», создания производств по глубокой переработке нефтяного сырья вокруг НПЗ, расширения торгово-логистического центра в рамках создания южного регионального хаба и совершенствования механизма предоставления земельных участков СПК для реализации инвестиционных и иных проектов.

Заслушав отчеты выступающих, Премьер-Министр обозначил важность качественной и своевременной реализации намеченных планов для дальнейшего социально-экономического развития Шымкента.



