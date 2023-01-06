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    Свыше 11 кг наркотиков изъяли у сбытчика в Усть-Каменогорске

    6 Января 2023, 11:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Крупную партию наркотиков изъяли у сбытчика в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники криминальной полиции Иртышского отдела полиции УП города Усть-Каменогорска в одном из садоводческих обществ установили факт сбыта 105 гр марихуаны. Оказалось, что 31-летний местный житель продал наркотики 27-летнему мужчине за 38 тысяч тенге.

    «Вскоре, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Иртышского отдела полиции совместно с управлением по противодействию наркопреступности, бойцами спецподразделения МВД РК, ЦКС ДП ВКО и ОКО управления полиции остановили автомобиль ВАЗ, в котором находился подозреваемый. На момент задержания у него была обнаружена сумка со свертком, обмотанным скотчем. Помимо этого, во время обыска из авто изъяты три свертка с порошкообразным веществом буро-зеленного цвета со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, в свертках было свыше 10 кг высушенной марихуаны и около 1,9 кг гашиша», - сообщили в полиции.

    Подозреваемый был водворен в ИВС. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК.


    Фото: polisia.kz
    Борьба с наркотиками Усть-Каменогорск
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