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    Свыше 106 тысяч семей из социально уязвимых категорий поставлено на учет МЧС

    14 Ноября 2022, 13:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Марат Кульдиков сообщил о проводимых мероприятиях касательно работы социально уязвимыми категориями населения по предупреждению пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание уделяется в отопительный период социально уязвимым категориям населения. Ежегодно до начала сезона министерством совместно с органами социальной защиты проводится подсчет их количества, они состоят у нас на учете для оказания адресной профилактики», - сказал Марат Кульдиков на брифинге в СЦК.

    По его словам, на учет поставлено свыше 106 тыс. семей из социально уязвимых категорий.

    «Для оказания методической помощи по эксплуатации печей, электрооборудования, а также применению и хранению газового оборудования и баллонов, ежегодно до начало отопительного сезона и до его окончания, подразделениями министерства проводятся рейды и обходы в жилом секторе», - отметил вице-министр.

    «МЧС не привлекает к ответственности частный жилой сектор, даем только рекомендации, как уберечь себя и свою семью от пожаров и несчастных случаев отравления угарным газом», - добавил спикер.

    Фото: ortcom.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Безопасность МЧС
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