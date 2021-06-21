Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Свыше 1000 нарушителей ПДД выявили в ходе ОПМ в Туркестанской области

    21 Июня 2021, 04:40

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - За период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники местной полицейской службы Отырарского РОП зарегистрировали 722 нарушений правил дорожного движения и задержали 3 водителей, управлявших автомашинами в нетрезвом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

    Также стражи порядка привлекли к административной ответственности свыше 50 нарушителей за непристегнутые ремни безопасности, 18 водителей за пользование телефонами при вождении, 1 за выезд на полосу встречного движения и выявили 13 случаев непрохождения техосмотра.

    Кроме того, полицейские пресекли 2 факта нелегальной перевозки пассажиров и водворили на штрафстоянку 26 единиц автотранспортных средств.

    В свою очередь, 216 пешеходов привлечены за пересечение проезжей части в неустановленных местах.

    Полицейские Созакского РОП в рамках ОПМ «Безопасная дорога» до сегодняшнего дня выявили на дорогах района 542 различных нарушений ПДД. В том числе, непредставление преимущества в движении пешеходу - 9 фактов, несоблюдение безопасности жизни и технической безопасности - 55, управление в пьяном виде - 3, пересечение проезжей части пешеходами в неустановленных местах- 95 и 18 фактов непрохождения автомобилями техосмотра.

    Напомним, что ОПМ «Безопасная дорога» проводились на территории Туркестанской области с 17 мая по 17 июня текущего года и направлена на предупреждение и выявление грубых нарушений правил дорожного движения, снижение аварийности на дорогах и повышение транспортной дисциплины среди водителей.

    Полицейские Туркестанской области рекомендуют водителям и пешеходам соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорости и не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Транспорт Шымкент
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более тысячи жителей Шымкента вступили в брак через мобильное приложение
    По пять пьяных водителей каждый день задерживают в СКО
    Способ получить электроэнергию из растений нашли ученые Шымкента
    Крыша склада загорелась в Шымкенте
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз