Свыше 1000 избирательных участков работают в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане открыты 1039 избирательных участков, где созданы все условия для того, чтобы люди могли без риска для здоровья осуществить свой выбор, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что на входе в избирательный участок измеряют температуру бесконтактными термометрами. На всех участках избиратели и представители комиссии соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование. Имеются санитайзеры для дезинфекции рук. Дезинфекция помещения проводится каждые 3 – 4 часа.

Кроме этого, избирательные участки оснащены изоляторами. В случае, если у избирателя есть признаки коронавирусной инфекции или же температура свыше 37 градусов, его изолируют в отдельное помещение до приезда бригады скорой помощи или обследуют на возможность инфекционного заболевания.

Важно отметить, что участки открыты не только в конкретных населённых пунктах – в регионе задействован 71 закрытый участок. Они созданы в СИЗО, колониях уголовно-исправительной системы, в больницах, медико-социальных и других учреждениях. А это значит, что вне зависимости от своего положения, каждый гражданин Казахстана может выразить свою позицию и сделать выбор в пользу того или иного кандидата.

В инфоцентре напомнили, что это восьмые парламентские выборы в стране. И люди отмечают, что с каждым разом процесс голосования становится в разы проще. За несколько дней до даты выборов практически всем жителям региона, чьи мобильные номера зарегистрированы на ИИН, были отправлены смс-сообщения с указанием точного адреса избирательного участка. Уточнить эти сведения можно было по телефонам и в онлайн-режиме на специализированном сайте. Это означает, что у восточноказахстанцев не было никакой необходимости выходить в мороз на улицы и искать свой избирательный участок. За день до выборов ЦИК РК также напомнил избирателям о времени проведения голосования - оно продлится с 07:00 до 20:00.

Накануне выборов были проведены очень активные агитационные кампании, в силу эпидемиологической ситуации большую часть информации люди получали из социальных сетей, однако были и традиционные встречи с избирателями, где люди могли познакомиться с кандидатами, и программами партий.

Напомним, выборы проходят также в областные, городские и районные маслихаты.