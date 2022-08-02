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    • Свыше 100 земельных участков изъяли для государственных нужд в Алматы

    2 Августа 2022 17:18

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления земельных отношений Алматы Ардак Самамбетов сообщил, что с начала года в городе для государственных нужд изъято 105 земельных участков под реализацию общественно-значимых проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, на сегодня завершен выкуп земельных участков по следующим проектам:

    - пробивка пр. Абая от ул. Яссауи до административного центра Наурызбайского района;

    - строительство поликлиники в Бостандыкском районе западнее пр. Гагарина южнее ул. Левитана;

    - строительство детской площадки в мкр. Ерменсай Бостандыкского района;

    - строительство детской площадки и спортивных сооружений по ул. Тажиева в мкр Карагайлы Наурызбайского района;

    - строительство канализационной насосной станции в мкр Шанырак-1 Алатауского района (7 объектов);

    - строительство водопровода и канализации в мкр Курамыс Наурызбайского района;

    - строительство канализационной насосной станции по ул. Читинская в Турксибском районе.

    «В работе находится еще 62 объекта: по линии транспорта - 16, по линии энергетики - 19, а также 27 социальных объектов, из которых в текущем году планируется завершить выкуп 15 объектов (объекты транспорта - 3, объекты энергетики - 6, социальные объекты - 6)», - отметил глава управления на брифинге РСК.

    Он добавил, что до конца года планируется завершение выкупа земельных участков для строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова, пробивки улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би и пробивки проспекта Абая до границы города (Абайские дачи).

    Спикер также отметил, что в целях недопущении точечной застройки, установлены границы исторического центра, в пределах которого определены 20 участков, подлежащих изъятию (выкупу) для госнужд в целях благоустройства и озеленения территории, из которых четыре участка уже выкуплены, работа по 16 участкам продолжается.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Строительство
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