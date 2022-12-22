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    Свыше 100 тысяч человек в РК получили выплаты в связи с потерей работы

    22 Декабря 2022, 14:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 1 декабря 2022 года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (далее – ГФСС) составила 101 тысячу человек, при этом 98,1 тысячи гражданам выплата была назначена впервые именно в этом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

    В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40 % от потерянного дохода.

    Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

    - авторизоваться на портале eGov.kz;

    - в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

    - заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

    - в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

    - если работа не найдена, в течение трех рабочих дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

    Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

    При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

    Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

    В целях реализации поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года с 1 января 2023 года предусматривается увеличение коэффициента замещения утраченного дохода с 40 % до 45 %. При этом порядок назначения выплаты будет сохранен и распространяется только на участников системы социального страхования, потерявших работу и получивших статус безработного.

    Повышение размеров соцвыплаты по потере работы также коснется действующих получателей по состоянию на 1 января 2023 года, которое будет произведено автоматически.
    Социальная поддержка Минтруда РК Общество Социальные Пособия
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