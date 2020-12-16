Свыше 100 тысяч алматинцев могут воспользоваться налоговой амнистией до конца года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте государственных доходов Алматы граждан, имеющих задолженность по налогу на имущество, земельному налогу, налогу на транспортные средства призвали воспользоваться возможностью — налоговой амнистией по списанию накопившейся пени, проводимой только до конца текущего года.

Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций рассказали заместитель руководителя Департамента государственных доходов г. Алматы Орынкуль Казиева и заместитель руководителя Департамента юстиции г. Алматы Жанабай Агманов.

По данным ДГД, на начало акции по списанию пени по Алматы количество должников составляло 192 тыс. физлиц, где на них приходилась задолженность более 6,5 млрд тенге, в том числе сумма основного долга — 5,4 млрд тенге и пени — 1,1 млрд тенге.

«На сегодняшний день по городу Алматы амнистией воспользовались 84 511 налогоплательщиков, где списана пеня на сумму 209,2 млн тенге и сумма погашенного основного долга составляет 1,9 млрд тенге. При этом, списание пени производится автоматически, достаточно оплатить только основную сумму долга», — сообщила О. Казиева.

Физическим лицам спишут пени при условии уплаты недоимки по налогам на имущество, земельного налога и налога на транспортные средства до 31 декабря 2020 года, числящиеся на лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 апреля 2020 г. При этом пеня списывается только по тому виду налога, по которому уплачена недоимка.

Данная норма не распространяется на лиц, состоящих на регистрационном учете в качестве индивидуального предпринимателя, и лиц, занимающихся частной практикой, за исключением случаев, когда налоговые обязательства таких лиц не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, деятельности частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката или профессионального медиатора.

«Мы договорились с банковскими учреждениями, что в выходные дни 17 и 18 декабря Управления госдоходов будут доступны для наших налогоплательщиков, в том числе находящихся в нашем зданий банковских учреждениях, отделениях АО «Казпочта», — отметила О. Казиева.

Проверить сведения о наличии, либо отсутствии задолженности по налогам можно на сайте Комитета государственных доходов Минфина РК, также с помощью мобильного приложения eSalyq mobile. В данном мобильном приложении реализованы множество функций по электронным взаимоотношениям, расчетным и справочным приложениям органов государственных доходов.

Жанабай Агманов, в свою очередь, отметил, что в налоговые органы поступают данные по неисполненным налоговым приказам и по взысканию задолженности с физических лиц. Со своей стороны, судебные исполнители возбуждают принудительные исполнительное производство — это арест счетов, арест на движимое и недвижимое имущество, также и изъятие имущества.

«После возбуждения исполнительных производств мы предлагаем добровольно оплатить штрафы, чтобы в уведомлении по судимости не указывалась эта налоговая амнистия. Конечно, поступающие к нам налоговые приказы идут с пенями. Поэтому в уведомлениях мы разъясняем, сроки проведения налоговой амнистии», — сказал Ж. Агманов.

В случае вопросов граждане могут обратиться в колл-центры Департамента государственных доходов по Алматы по телефону — 1414, и по вопросам по уведомлениям в Департамент юстиции города по номерам +7 (727) 291 8526, +7 707 615 1395.