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    Свыше 100 школ построят в Туркестанской области

    8 Августа 2023, 21:13

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Более 100 школ построят в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    По поручению акима области Дархана Сатыбалды особое внимание уделяется сфере образования. За пять лет в области построено 86 новых школ. В прошлом году было завершено строительство 34 школ (за счет бюджета - 21 школа, частных инвестиций - 13).

    Дефицит составляет 35 тысяч ученических мест. В целях решения этой проблемы ведется строительство 33 школ. Девять из них возводятся в рамках проекта поддержки инфраструктуры образования.

    В новом учебном году в Туркестанской области планируется ввести в эксплуатацию шесть государственных и семь частных школ. К концу года откроют более 20 частных образовательных объектов.

    Кроме того, реализация пилотного проекта «Комфортная школа» по поручений Главы государства позволит построить в регионе 63 школы за три года.

    Областную сферу образования обслуживает 2511 организаций. В 1372 дошкольных организациях воспитываются 155 тысяч детей. Охват детей 2-6 лет местами в детских садах составляет 98%.

    В 1000 школах области (907 государственных и 93 частных) обучаются 515 тысяч детей.

    Для обеспечения безопасности в 894 государственных школах выделяют средства из местного бюджета. Объекты обеспечены турникетами, камерами видеонаблюдения, заборами, сигнализацией и специализированной службой охраны.

    Проблема обеспечения учащихся 1-4 классов горячим бесплатным питанием полностью решена.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Образование Строительство школа
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