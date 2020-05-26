Свыше 100 проектов на сумму 6,1 мдрд тенге реализуют в Меркенском районе

МЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - Глава региона продолжает посещать районы области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, Бердибек Сапарбаев посетил с рабочей поездкой Меркенский район, в ходе которой ознакомился с ходом реализации ремонтно-строительных работ.

Отметим, что на этот год в Меркенском районе в рамках различных государственных программ развития на реализацию 108 проектов выделено 6,1 миллиарда тенге. Планируется отремонтировать 147 улиц протяженностью 140 километров, построить одну школу, провести капитальный ремонт в четырех учреждениях образования и текущий ремонт в трех школах. Различные проекты предусмотрены в сферах культуры и спорта, электроснабжения, водообеспечения и газификации сельских населенных пунктов.

Началась поездка главы региона в селе Акермен, где по программе «Дорожная карта занятости» ведется капитальный ремонт и сейсмоусиление здания средней школы №11 с благоустройством прилегающей территории. Школа была построена в 1976 году и с тех пор сильно обветшала.

«Директор школы совместно с технадзором должны постоянно следить за качеством ремонтных работ, выявлять и указывать на недостатки. В новом учебном году дети должны прийти в современную и комфортную школу», - отметил аким области.

В селе Гранитогорск свыше 1 200 жителей, почти 300 домов. Сельская школа №8 была возведена в 1952 году и функционирует до сих пор. В одноэтажном здании, где обучаются 205 детей, отсутствуют столовая, спортивный и актовый залы. Для решения этой проблемы по программе «Дорожная карта занятости» началось строительство новой школы на 120 ученических мест. Стоимость проекта - более 500 миллионов тенге.

«В поселке есть водоснабжение и газ, строится новая современная школа, которая будет оборудована всеми необходимыми кабинетами, спортивным и актовым залами. Необходимо ускорить темпы строительства, привлечь к работам местных жителей. Особое внимание следует уделить благоустройству и озеленению территории школы. Подумайте, как можно с пользой для жителей использовать старое здание школы, и внесите предложения», - отметил глава региона.

Также Бердибек Сапарбаев посетил фельдшерско-акушерскую амбулаторию и детский мини-центр, заметив неухоженный вид территории дошкольного учреждения.

«Время, пока многие учреждения закрыты на карантин, необходимо было использовать эффективно - благоустроить территорию детского сада, привести в порядок игровую площадку. Туалет до сих пор расположен на улице. Неужели нельзя обустроить в здании детсада теплый туалет?», - сделал замечание глава региона.

В Меркенском районе реализуется 7 проектов в сфере водоснабжения. Чистой питьевой водой будут обеспечены жители сел Сарымолдаева и Т.Рыскулова, Костоган, текущий ремонт водопроводной сети проведут в селах Кызылкыштак, Казахдикан и Кентай.

Аким области побывал в селах Костоган и Т.Рыскулова, проверил ход строительных работ. В беседе с представителем подрядной организации Бердибек Сапарбаев отметил необходимость завершения проектов в положенные сроки. Здесь же он осмотрел пшеничные поля ТОО «Сыпатай батыр».

В районном центре глава региона ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги по улице Мерке-2 и потребовал тщательно следить за качеством работ.

В ходе посещения строительной площадки нового физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Мерке глава региона поручил рассмотреть вопрос оптимизации расходов на этот проект.

Кроме того, Бердибек Сапарбаев проинспектировал ход проведения капительного ремонта средних школ в селах Ойтал и Жемис-Жидек, построенных в 70-е годы прошлого столетия.

Аким области обратил внимание подрядчиков на качественное осуществление строительных работ, дизайн и цветовую гамму строящихся объектов. «Фасад зданий следует оформить в современном стиле. При этом важно, чтобы не только внешний вид, но и внутренний интерьер вызывали у детей самые приятные эмоции, способствовали повышению уровня знаний и дисциплины», - отметил Сапарбаев.

Подводя итоги рабочей поездки, глава региона поручил акиму района держать на особом контроле ход проведения ремонтно-строительных работ.

«Свыше 6 миллиардов тенге направлено на решение проблем жителей Меркенского района – строительство и ремонт автодорог и социальных объектов, водоснабжение, электроснабжение и газификация. Необходимо рационально использовать бюджетные средства, чтобы меркенцы уже в ближайшее время ощутили положительные изменения. Это лучший показатель эффективности работы государства», - заключил глава региона.