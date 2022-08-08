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    • Свыше 100 полицейских прошли курсы в рамках обмена опытом с Китаем

    8 Августа 2022 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава МВД РК Марат Ахметжанов в конце недели встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Казахстане Чжан Сяо. Об этом сообщила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Представители двух государств обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и безопасности граждан. Взаимодействие МВД Казахстана и Министерства общественной безопасности КНР основано на обширной договорной правовой базе. Регулярно проводятся взаимные визиты и рабочие встречи по расширению приграничного сотрудничества, организуются учебные курсы по подготовке и переподготовке кадров, обмен опытом работы», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    По словам М. Ахметжанова, сотрудничество органов правопорядка Казахстана и Китая находится на высоком уровне. За последние пять лет состоялся ряд взаимных визитов делегатов двух министерств и десятки встреч между представителями служб. Он поблагодарил китайского гостя за содействие в организации курсов, в рамках которых обучение прошли уже 108 сотрудников казахстанской полиции.

    К числу приоритетных задач, по мнению министра, относится противодействие экстремизму и терроризму, а также интернет-мошенничеству. Для привлечения мошенников к ответственности необходимо усилить международный информационный обмен, так как зачастую эти действия носят транснациональный характер.

    В свою очередь Чжан Сяо отметил, что китайская сторона заинтересована в тесном взаимодействии во благо безопасности граждан.

    В завершение встречи Марат Ахметжанов выразил признательность Чжан Сяо за существенный вклад в дело расширения казахстанско-китайского партнерства в правоохранительной сфере. Стороны выразили готовность продолжить укрепление плодотворного и динамичного сотрудничества.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Китай #МВД РК
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