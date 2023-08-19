Свыше 100 мероприятий запланированы в Казахстане в честь Дня спорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня спорта, который отмечается в Казахстане в третье воскресенье августа с 2004 года, по республике проходят более ста мероприятий, включая спортивные соревнования среди взрослых, детей, юношей и лиц с особыми потребностями, спортивные представления, церемонии награждения ветеранов и работников сферы, марафоны, веселые старты и многое другое. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В Астане в общей сложности запланировано около 20 крупных мероприятий. Например, турнир по триатлону Astana Triathlon для спортсменов-любителей, чемпионат города по триатлону и акватлону среди молодежи, забег на 10 км Astana Run Challenge, соревнование среди спортсменов КГУ «№3 СДЮСШОР», открытый городской турнир по паракарате, чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ, состязания по қазақ күресі, армрестлингу, перетягиванию каната и гиревому спорту среди жителей районов столицы и др. Более 40 мероприятий проведут в Жамбылской области, включая соревнования по футболу, волейболу и церемонии награждения районных работников спорта. Более 30 мероприятий пройдут в Карагандинской области. В частности — XVI областная спартакиада «Арай-2023».

«День спорта призван популяризировать физическую культуру и здоровый образ жизни среди казахстанцев. Поэтому в течение нескольких дней по всей стране будут проходить спартакиады, а также областные, городские и районные соревнования среди любителей. Охват будет максимальным, как в плане представленных дисциплин, так и в плане состава участников. Попробовать свои силы может любой желающий», — отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

Как сообщалось, в Астане прошло торжественное мероприятие в честь празднования Дня спорта, в ходе которого наградили работников и ветеранов за значительный вклад в развитие спорта в стране.