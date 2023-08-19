Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Свыше 100 мероприятий запланированы в Казахстане в честь Дня спорта

    19 Августа 2023, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь Дня спорта, который отмечается в Казахстане в третье воскресенье августа с 2004 года, по республике проходят более ста мероприятий, включая спортивные соревнования среди взрослых, детей, юношей и лиц с особыми потребностями, спортивные представления, церемонии награждения ветеранов и работников сферы, марафоны, веселые старты и многое другое. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

    В Астане в общей сложности запланировано около 20 крупных мероприятий. Например, турнир по триатлону Astana Triathlon для спортсменов-любителей, чемпионат города по триатлону и акватлону среди молодежи, забег на 10 км Astana Run Challenge, соревнование среди спортсменов КГУ «№3 СДЮСШОР», открытый городской турнир по паракарате, чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ, состязания по қазақ күресі, армрестлингу, перетягиванию каната и гиревому спорту среди жителей районов столицы и др. Более 40 мероприятий проведут в Жамбылской области, включая соревнования по футболу, волейболу и церемонии награждения районных работников спорта. Более 30 мероприятий пройдут в Карагандинской области. В частности — XVI областная спартакиада «Арай-2023».

    «День спорта призван популяризировать физическую культуру и здоровый образ жизни среди казахстанцев. Поэтому в течение нескольких дней по всей стране будут проходить спартакиады, а также областные, городские и районные соревнования среди любителей. Охват будет максимальным, как в плане представленных дисциплин, так и в плане состава участников. Попробовать свои силы может любой желающий», — отметил вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек.

    Как сообщалось, в Астане прошло торжественное мероприятие в честь празднования Дня спорта, в ходе которого наградили работников и ветеранов за значительный вклад в развитие спорта в стране.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Минкультуры Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанки завоевали «бронзу» ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Турции
    Где смотреть прямую трансляцию домашних матчей сборной Казахстана в отборе Евро-2024 по футболу
    Жибек Куламбаева стала чемпионкой турнира в Праге
    Промоутер сделал заявление о Геннадии Головкине
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области