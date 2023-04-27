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    Свыше 100 кг рыбы без документов перевозил житель Абайской области

    27 Апреля 2023, 20:51

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 100 кг рыбы без документов перевозил житель Абайской области из Кокпектинского района в Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках ОПМ «Правопорядок» на 912 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск полицейские остановили автомобиль Toyota под управлением 33-летнего местного жителя.

    В ходе проверки автомобиля в багажнике обнаружено два мешка и семь полиэтиленовых пакетов различных видов замороженной рыбы. Однако у мужчины отсутствовали разрешительные документы на рыбу.

    Материал передан в управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Абайской области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экология МВД РК Абайская область
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