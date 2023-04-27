Свыше 100 кг рыбы без документов перевозил житель Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Более 100 кг рыбы без документов перевозил житель Абайской области из Кокпектинского района в Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В рамках ОПМ «Правопорядок» на 912 км трассы Алматы – Усть-Каменогорск полицейские остановили автомобиль Toyota под управлением 33-летнего местного жителя.

В ходе проверки автомобиля в багажнике обнаружено два мешка и семь полиэтиленовых пакетов различных видов замороженной рыбы. Однако у мужчины отсутствовали разрешительные документы на рыбу.

Материал передан в управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Абайской области.



