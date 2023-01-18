Свыше 100 кг наркотиков уничтожили в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Костанайскими полицейскими уничтожено более 100 кг наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, которые проходили как вещественные доказательства в рамках уголовного дела. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

В полиции сообщили, что в августе 2022 года в рамках оперативно- профилактического мероприятия «Карасора 2022» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области был пресечен канал поставки наркотиков в регион. При проведении оперативных мероприятий на 107 километре трассы «Костанай-Аулиеколь-Сурган» была остановлена автомашина Lada Largus под управлением 46-летнего жителя Карабалыкского района.

«В салоне авто при обыске обнаружено три мешка с веществом растительного происхождения. В дальнейшем проведенной экспертизой было установлено, что изъятое – высушенная марихуана, весом более 100 кг. При проведении следственных действий установлено, что крупная партия наркотиков была доставлена в область из южных регионов страны. В настоящее время уголовное дело по статье 297 ч 3 УК РК «Незаконные хранение в целях сбыта и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах» направлено в суд»,- пояснили в департаменте полиции.

Акция по уничтожению наркотических средств прошла на территории мусорного полигона. За процессом наблюдала специальная комиссия.

По данным ведомства, в прошлом году полицейскими было уничтожено около 300 кг различных наркотических средств.





Фото: ДП Костанайской области



