Свыше 100 человек спасено и эвакуировано при пожаре в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел сегодня в 3-этажной гостинице в поселке Бурабай Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в МЧС, 6 августа в 11:59 поступило сообщение о пожаре в поселке Бурабай Акмолинской области. По прибытию пожарных подразделений в здании 3-этажной гостиницы «Алматы» обнаружено возгорание в серверной на 2-ом этаже.

«Пожарными-спасателями ДЧС Акмолинской области с помощью трехколенной лестницы спасено 6 человек, эвакуировано 100 человек, в том числе 25 детей. Пострадавших нет. Принятыми мерами пожар локализован в 12:35. Призываем граждан соблюдать меры пожарной безопасности. При возникновении пожара не поддаваться панике», - говорится в сообщении.