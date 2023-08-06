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    Свыше 100 человек спасено и эвакуировано при пожаре в Бурабае

    6 Августа 2023, 13:30

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел сегодня в 3-этажной гостинице в поселке Бурабай Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как сообщили в МЧС, 6 августа в 11:59 поступило сообщение о пожаре в поселке Бурабай Акмолинской области. По прибытию пожарных подразделений в здании 3-этажной гостиницы «Алматы» обнаружено возгорание в серверной на 2-ом этаже.

    «Пожарными-спасателями ДЧС Акмолинской области с помощью трехколенной лестницы спасено 6 человек, эвакуировано 100 человек, в том числе 25 детей. Пострадавших нет. Принятыми мерами пожар локализован в 12:35. Призываем граждан соблюдать меры пожарной безопасности. При возникновении пожара не поддаваться панике», - говорится в сообщении.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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