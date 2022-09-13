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    Свыше 10 трлн тенге доходов поступило в госбюджет РК

    13 Сентября 2022, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О показателях исполнения государственных финансов по итогам восьми месяцев текущего года сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По итогам 8 месяцев текущего года в государственный бюджет доходов поступило на сумму 10 трлн 85 млрд тенге. План исполнен на 104,9%», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    Министр отметил, что в республиканский бюджет доходов поступило порядка 6,8 трлн тенге, план исполнен на 101,9%.

    «План по доходам перевыполнен на 125 млрд тенге, из них налоги – на 69 млрд тенге, неналоговые – на 56 млрд тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС и ЭТП на сырую нефть», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина добавил, что факторами перевыполнения плана по НДС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года являются:

    - увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг на 30%,

    - снижение сумм возврата НДС на 27 млрд тенге,

    - увеличение объема импорта из третьих стран на 22%.

    «План по ЭТП на сырую нефть перевыполнен за счет роста средней мировой цены на сырую нефть, а также ослаблением курса тенге к доллару США», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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