Свыше 10 трлн тенге доходов поступило в госбюджет РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О показателях исполнения государственных финансов по итогам восьми месяцев текущего года сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 8 месяцев текущего года в государственный бюджет доходов поступило на сумму 10 трлн 85 млрд тенге. План исполнен на 104,9%», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Министр отметил, что в республиканский бюджет доходов поступило порядка 6,8 трлн тенге, план исполнен на 101,9%.

«План по доходам перевыполнен на 125 млрд тенге, из них налоги – на 69 млрд тенге, неналоговые – на 56 млрд тенге. Основная сумма перевыполнения по налогам приходится по НДС и ЭТП на сырую нефть», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что факторами перевыполнения плана по НДС в сравнении с аналогичным периодом прошлого года являются:

- увеличение оборотов по реализации товаров, работ и услуг на 30%,

- снижение сумм возврата НДС на 27 млрд тенге,

- увеличение объема импорта из третьих стран на 22%.

«План по ЭТП на сырую нефть перевыполнен за счет роста средней мировой цены на сырую нефть, а также ослаблением курса тенге к доллару США», - резюмировал Ерулан Жамаубаев.