Свыше 10 млн казахстанцев или 55,5% населения вакцинированы от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неоднократно эксперты отмечали, что в снижении заболеваемости коронавирусной инфекцией оcобая роль отводится вакцинации. Анализ показывает, что 80% заболевших КВИ - это непривитые или лица, привитые 6 месяцев назад, что еще раз доказывает эффективность вакцинации против коронавируса. По последним подсчетам, более 10 млн казахстанцев вакцинированы от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане около 79% населения, которым рекомендована вакцинации, привиты двумя дозами вакцины от КВИ. Это около 10,5 млн казахстанцев и 55, 5% всего населения страны. При этом, основная масса людей прошла курс вакцинации в период эпидемического неблагополучия по заболеваемости КВИ, то есть в 2021 году. Это более 8,6 млн. человек или 82% от всех вакцинированных.

В этом году основное внимание уделяется охвату ревакцинацией лиц, завершивших получение полного курса вакцинации более 6 месяцев назад. Это связано с тем, что с течением времени, у вакцинированных уровень антител снижается в среднем через 6 месяцев», - сообщила вице-министр здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова.

Переболевшие могут привиться уже через 3 месяца после выздоровления

«По данным разработчиков вакцин, иммунитет, приобретенный после вакцинации, сохраняется ориентировочно до одного года, а антитела после выздоровления сохраняются в среднем около трех месяцев. Поэтому переболевшие могут привиться уже через 3 месяца после выздоровления. На основании этого, проведение ревакцинации против КВИ имеет высокую значимость в поддержании необходимого уровня коллективного иммунитета для предотвращения появления и распространения новых штаммов КВИ», - сказала спикер.

На сегодня первую ревакцинацию прошли более 5,4 млн. человек, охват от подлежащих составил 73% (подлежало 7,43 млн. человек).

Кроме того, в соответствии с рекомендацией ВОЗ и мировой практикой, с мая этого года начато проведение второй ревакцинации против КВИ. При этом, определены наиболее уязвимые группы населения, которым рекомендовано получение второй ревакцинации.

В эти группы включены медицинские работники, контингент и персонал медико-социальных учреждений, сотрудники силовых структур, педагоги, контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы, а также лица старше 50 лет.

«Учитывая, что основная доля взрослого населения в возрасте 12 лет и старше прошли курс вакцинации - 73% (10,55 млн. от 14,439 млн. чел.), в настоящее время темпы вакцинации снижены. На сегодня основную массу лиц, не получающих вакцинацию, составляют лица с медицинскими противопоказаниями и отказывающиеся от вакцинации по различным причинам – религиозные, недоверие к качеству вакцин, ковид-диссидентство», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

При этом, необходимо отметить, что темпы ревакцинации против КВИ возрастают. Так, в августе этого года среднесуточное количество получивших ревакцинацию составляет 9,8 тыс. человек, тогда как в предыдущем месяце эта цифра составляла 8 тыс. человек. В настоящее время работа по ревакцинации продолжается. Проводится закуп необходимых объемов вакцин.

Как мировое сообщество оценивает темпы вакцинации и ревакцинации в РК

В мировой статистике, по данным ВОЗ, по показателю охвата полным курсом вакцинации против КВИ на 100 тыс. населения, Казахстан находится на 112 месте из 229 стран (показатель составил 59,8 на 100 тыс. населения). По ревакцинации против КВИ Казахстан находится на 104 месте из 229 стран, при этом показатель составил 24,2 на 100 тыс. населения.

По данным российского сайта по своду статистических данных по вакцинации против КВИ (GOGOV), по темпам вакцинации Казахстан находится на 69 месте и ежедневно прививки против КВИ получают более 1,2 тыс. человек.

Эти данные указывают на достаточно удовлетворительные показатели по вакцинации против КВИ на мировом уровне, и свидетельствуют о достигнутой цели по обеспечению коллективной защиты от коронавирусной инфекции.



