Свыше 10,5 тысячи казахстанцев проходят лечение от туберкулеза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В республике 10,5 тысячи человек проходят лечение от туберкулеза. Об этом сообщила заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 июля 2023 года, на лечении от туберкулеза находятся 10 587 человек, из них 7 987 пациентов получают амбулаторную помощь. Это 75 процентов. Пациенты обеспечиваются туберкулезными (по 15 наименованиям) и противогрибковыми препаратами, витаминами, гепатопротекторами в полном объеме. В целях профилактики нежелательных явлений при приеме противотуберкулезных препаратов ежедневно проводится мониторинг состояния пациентов и ежемесячно проводится лабораторно-диагностическое обследование», - отметила Тамара Дуйсенова.

Министр добавила, что в случае выявления осложнений или нежелательных явлений при приеме противотуберкулезных препаратов пациенты амбулаторного лечения госпитализируются в центры фтизиопульмонологии с учетом состояния здоровья и социальных условий либо до стабилизации состояния получают стационарозамещающее лечение в дневных стационарах организаций первичной медико-санитарной помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

«В соответствии с правилами проведения мероприятий по профилактике туберкулеза больные туберкулезом на амбулаторном лечении направляются на работу или обучение по решению централизованной врачебно-консультативной комиссии центра фтизиопульмонологии. Кроме того, больные туберкулезом, проходящие амбулаторное лечение, почти везде получают социальную помощь из местного бюджета. В 2022 году объем социальной помощи составил 2 млрд тенге», - уточнила Тамара Дуйсенова.

Ежегодно в Казахстане туберкулезом заболевают около 7 тысяч человек. Ранее Тамара Дуйсенова объяснила, почему бездомных больных туберкулезом не размещают в социальные центры.