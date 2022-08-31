Свыше 1 тыс. 300 квартир введут в эксплуатацию в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы идет активное строительство жилья по поручению Главы государства. В этом году планируется ввести свыше 68 тыс. квадратных метров жилья. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления строительства города Улан Оналбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 16 жилых домов, а это 1 тыс. 305 квартир, или 68 тыс. квадратных метров кредитных и арендных квартир. Также предусмотрены средства на покупку 1 тыс. 050 квартир площадью 42 тыс. квадратных метров для работающей молодежи», - сказал спикер в ходе брифинга РСК.

По его словам, объемы строительных работ выросли. За семь месяцев уже освоено 54,3 млрд тенге.

Кроме того, в рамках государственных программ за счет средств республиканского бюджета в 150 многоквартирных жилых домах проводится прокладка инженерно-коммуникационных сетей для стимулирования коммерческого жилищного строительства. В результате будет построено 7 тыс. 912 квартир, половина из которых реализованы по госпрограммам.