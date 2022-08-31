Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Свыше 1 тыс. 300 квартир введут в эксплуатацию в Алматы

    31 Августа 2022, 17:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы идет активное строительство жилья по поручению Главы государства. В этом году планируется ввести свыше 68 тыс. квадратных метров жилья. Об этом в ходе брифинга региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления строительства города Улан Оналбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 16 жилых домов, а это 1 тыс. 305 квартир, или 68 тыс. квадратных метров кредитных и арендных квартир. Также предусмотрены средства на покупку 1 тыс. 050 квартир площадью 42 тыс. квадратных метров для работающей молодежи», - сказал спикер в ходе брифинга РСК.

    По его словам, объемы строительных работ выросли. За семь месяцев уже освоено 54,3 млрд тенге.

    Кроме того, в рамках государственных программ за счет средств республиканского бюджета в 150 многоквартирных жилых домах проводится прокладка инженерно-коммуникационных сетей для стимулирования коммерческого жилищного строительства. В результате будет построено 7 тыс. 912 квартир, половина из которых реализованы по госпрограммам.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Жилье
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    4 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    5 Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов