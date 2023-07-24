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    Свыше 1 триллиона тенге поступило в бюджет Астаны

    24 Июля 2023, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Налоговые поступления в бюджет столицы за первое полугодие 2023 года составили 1 трлн. 96 млрд. тенге или план исполнен на 99,1%. Об этом сообщили в ДГД по Астане, передает МИА «Казинформ».

    В Департаменте государственных доходов по городу Астана состоялось расширенное заседание коллегии по итогам 1 полугодия 2023 года.

    На 1 июля текущего года Департаментом обеспечены налоговые поступления в государственный бюджет в размере 1 трлн. 96 млрд. тенге или план исполнен на 99,1%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 180,5 млрд. тенге.

    Поступления в республиканский бюджет составили 710,3 млрд. тенге, в местный бюджет поступило 385,6 млрд. тенге, что составляет 114,9%.

    В ходе совещания руководитель ДГД Шынгыс Ануарбеков поставил ряд задач и дал поручения для дальнейшего обеспечения пополнения бюджета города.

    Автор:

    Артем Волков

    Астана Экономика
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