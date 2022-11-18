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    Свыше 1 кг марихуаны хранил на пасеке житель Катон-Карагайского района

    18 Ноября 2022, 19:49

    КАТОН-КАРАГАЙ. КАЗИНФОРМ - Во время проведения ОПМ «Карасора» сотрудники управления по противодействию экстремизму совместно с заместителем начальника ПОГО села Урыль и полицейскими Катон-Карагайского района задержали 36-летнего жителя села Барлык по подозрению в хранении наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Стражи правопорядка произвели безотлагательный обыск пасеки, принадлежащей подозреваемому, что расположена в 10 км от ближайшего населенного пункта.

    «Там, под крышей сарая и на напольных полках, полицейские обнаружили несколько банок, пакетов и бумажных свертков с веществом зеленого цвета растительного происхождения. Согласно заключению эксперта, данное вещество является высушенной марихуаной весом свыше 1 кг. В отношении задержанного была избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - говорится в сообщении полиции.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».

    Фото: polisia.kz
    Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками
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