Свыше 1,6 трлн тенге инвестиций намерены привлечь в Жамбылскую область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов поручил обеспечить запуск запланированных в регионе инвестпроектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, на очередном заседании инвестиционного штаба под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсуждены вопросы по повышению эффективности взаимодействия с инвесторами.

Инвесторы представили проекты по строительству химического комплекса (производство бытовой химии, косметических средств, товаров строительной химии), внедрению платформы быстрой автоматизации бизнес-процессов и государственных услуг, развитию мясного животноводства.

Помимо этого, представители бизнес-сообщества поднимали вопросы, касающиеся выделения земельных участков и подведения инфраструктуры.

Глава региона также ознакомился с ходом реализации ранее презентованных инвестпроектов. С руководством фабрики «ПОШ-Тараз» были обсуждены вопросы обеспечения сырья и увеличения объемов импортных поставок.

«Работа инвестштаба направлена на привлечение иностранных и внутренних инвестиций, рост экономической активности и увеличение доходов населения, в том числе путем создания новых постоянных рабочих мест. Следует активизировать работу по заключению инвестиционных контрактов. Профильные управления должны приложить все усилия по оперативному решению возникающих вопросов и принять исчерпывающие меры по запуску всех запланированных инвестиционных проектов», - поручил аким области.





В ведомстве отметили, что на 18 заседаниях инвестиционного штаба был рассмотрен 61 инвестиционный проект. Суммарная стоимость всех проектов превышает 1,6 трлн тенге. В рамках этих проектов уже привлечено инвестиций на сумму более 55 млрд тенге. По поручению акима области проводится работа по сопровождению инвестиционных проектов на всех стадиях реализации.

До 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 1 тыс. 154 проекта. Разработан проект плана развития региона на ближайшие три года с учетом нынешних реалий. Сумма привлеченных в регионе инвестиций за первое полугодие составила 155,8 млрд тенге.





Особое внимание в регионе уделяется успешной реализации пилотного проекта по повышению доходов сельского населения, разработанного по поручению Главы государства.

«Наша цель – создание постоянных рабочих мест в сельских населенных пунктах, улучшение условий жизни, повышение доходов семей благодаря системному развитию сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. План предусматривает решение ряда задач по обеспечению всеобщей доступности социальных благ и государственных услуг, формированию комфортной среды проживания. План развития состоит из трех основных разделов: инвестиционные проекты, бюджетные инвестиционные проекты, содействие занятости», - отметил глава региона, подчеркнув, что проект развития региона разработан до 2025 года с учетом нынешних реалий.

Первая часть Плана охватывает две крупные отрасли – сельское хозяйство и промышленность, до 2025 года планируется реализовать 1 тыс. 154 проекта на сумму 2 трлн тенге с созданием 14,4 тыс. новых рабочих мест.

В сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 73,5 млрд тенге планируется реализовать 711 проектов, а это 4,3 тыс. новых рабочих мест, из них 110 проектов – до конца этого года, здесь 400 новых рабочих мест.

По итогам первого полугодия в Жамбылской области экономический рост составил 104,1 %. В базовых отраслях экономики сохраняется положительная динамика роста – в обрабатывающей промышленности 108,1 %, в сельском хозяйстве 102 %, в строительстве 105,7 %, в жилищном строительстве – 103,7 %, в торговле – 105,3 %, в сфере связи – 101,9 %, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.



