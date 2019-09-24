Свыше 1,6 млн тенге похитила сотрудница банка со счетов клиентов

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности департамента полиции Восточно-Казахстанской области совместно со службой безопасности одного из банков изобличили сотрудницу банка в краже денежных средств клиентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как установлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, 27-летняя менеджер по банковским картам, используя сведения и доступ к базе данных банковских карт клиентов, неправомерно регистрировала свой абонентский номер к банковским счетам, а в последующем, использовав онлайн-банкинг, похитила денежные средства клиентов банка.

Ущерб составил более 1,6 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 188 Уголовного кодекса РК.