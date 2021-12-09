Свыше 1,5 тонн рыбы осетровых пород изъяли у браконьеров в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Два факта незаконной добычи запрещенной к лову рыбы выявили сотрудники Департамента полиции ЗКО за один день. Общий вес изъятой рыбы составил 1761 килограмм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Департаментом полиции ЗКО на постоянной основе проводятся различные оперативные и профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения животных.

– 8 декабря примерно в 05:30 часов в ходе проведения оперативных мероприятий в поселке Зачаганск сотрудниками полиции был задержан 38-летний житель Акжайыкского района, в салоне его автомобиля Toyota Land Cruiser, а также в доме по месту нахождения была обнаружена рыба осетровых пород. Вес изъятой партии составил 943 килограмма. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами), – сообщил начальник Департамента полиции Махсудхан Аблазимов.

Второй факт также был зафиксирован в поселке Зачаганск. По оперативной информации стало известно, что 24-летний житель Уральска на своей автомашине перевозит большую партию рыбы осетровых пород. Автомобиль марки Toyota Land Cruiser был задержан сотрудниками полиции, в багажнике и салоне авто была обнаружена крупная партия рыбы в количестве 259 штук. Общий вес составил 818 килограммов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК.

Следствие выясняет каналы поставки и сбыта столь крупных партий рыбы. По предварительным подсчетам сумма ущерба уже перевалила за полмиллиарда тенге, более точную сумму определят эксперты.