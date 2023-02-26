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      Правоохранительные органы

    Свыше 1,3 тысячи британских полицейских находятся под следствием

    26 Февраля 2023, 13:45

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - В Англии и Уэльсе свыше 1,3 тысячи полицейских подозреваются в совершении преступлений. За последние 10 лет количество британских правоохранителей, которые находятся под следствием, увеличилось на 590%, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Расследование, проведенное газетой Observer, показало, что в 2022 году Ассоциация сотрудников полиции, членами которой являются 140 тысяч действующих и бывших стражей порядка из Англии и Уэльса, получила 1 387 заявлений о правовой поддержке от силовиков, столкнувшихся с обвинениями в совершении преступлений.

    Данные газеты также свидетельствуют о том, что с 2012 года число расследований в отношении полицейских выросло на 590%. Отмечается, что 10 лет назад в Ассоциацию сотрудников полиции за юридической поддержкой обратились только 235 правоохранителей.

    Новые данные раскрыты на фоне растущего числа скандалов, связанных с британскими силовиками. В январе стало известно, что только в столичной полиции проводится проверка 1 тысячи заявлений о сексуальном и бытовом насилии в отношении около 800 офицеров.

    При этом 150 сотрудников управления полиции Лондона уже находятся под следствием за действия сексуального характера или расизм. Ранее в этом месяце бывший офицер полиции Лондона Дэвид Кэррик был приговорен судом к пожизненному заключению после того, как изнасиловал, напал и причинил «непоправимый ущерб» по меньшей мере 12 женщинам.

    Расследование Observer также выявило резкий рост числа заявлений о нарушении дисциплины или грубых проступках со стороны блюстителей порядка за последние 4 года. По данным Ассоциации сотрудников полиции, количество таких дел выросло с 418 случаев в 2018 году до 598 фактов в прошлом году, то есть на 43%.

    Газета утверждает, что число силовиков, допустивших нарушение закона, на самом деле еще больше, учитывая тех полицейских, которым так и не будут официально предъявлены обвинения, или правоохранителей, находящихся под следствием, но не обратившихся за помощью в Ассоциацию.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Борьба с преступностью Великобритания Мировые новости
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