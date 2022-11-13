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    Свыше 1,2 тысяч педагогов-ассистентов помогают обучать «особенных» детей в школах

    13 Ноября 2022, 19:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил о проводимой работе по совершенствованию процесса обучения детей с аутизмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Во все образовательные программы педагогического направления включены дисциплины «Инклюзивное образование», «Специальная методика обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования», «Адаптация программного содержания для детей с особыми образовательными потребностями» и др.», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

    Как говорится в опубликованной информации, в КазНПУ им. Абая создан республиканский ресурсный консультативный центр по инклюзивному образованию. Разработано четыре методических рекомендации по организации в вузах специальных условий для обучающихся с особыми образовательными потребностями. При центре действует виртуальная лаборатория инклюзивного образования, проведено восемь вебинаров по актуальным проблемам специального и инклюзивного образования.

    «В целях обеспечения сопровождения детей с аутизмом специально подготовленными кадрами ведется работа по повышению квалификации педагогов общеобразовательных школ и дошкольных организаций, обучению педагогов-ассистентов. С начала учебного года в школах работает свыше 1,2 тысяч педагогов-ассистентов. При этом педагоги-ассистенты назначаются детям по рекомендации психолого-медико-педагогических консультаций с целью адаптации и социализации детей в обществе», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Образование Вузы Социальная поддержка Мажилис Здравоохранение Общество Дети
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