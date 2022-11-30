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    Свыше 1,2 млн тенге отдала мошеннику жительница ВКО

    30 Ноября 2022, 16:01

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 1,2 млн тенге отдала мошеннику жительница ВКО за права, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Женщина отдала больше миллиона тенге за водительское удостоверение малознакомому мужчине. В дежурную часть Иртышского отдела полиции Усть-Каменогорска поступило обращение от 38-летней горожанки, которая решила купить водительские права у малознакомого мужчины, пообещавшего сделать их ей за короткий срок. Стоимость «услуги» мошенник оценил в 1,2 млн тенге. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили и задержали подозреваемого. В мошенничестве оказался уличенным 54-летний житель Шемонаихинского района. Полицейские доставили его в отдел полиции, где во время допроса он сознался в содеянном. В отношении злоумышленника избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. По факту ведется досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК. В случае признания вины подозреваемому грозит ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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