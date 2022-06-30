Свыше 1,2 млн казахстанцев вакцинировались Pfizer от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 29 июня текущего года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привились 9 524 362 человека, вторым компонентом - 9 307 360

человек.

Вакциной Pfizer привились: первым компонентом - 1 221 545 человек, вторым компонентом – 1 145 313 человек. Из них первой дозой вакцинировались подростки – 866 749, беременные женщины – 41 162, кормящие женщины – 144 818.

Второй дозой привились подростки – 838 275, беременные женщины – 38 193, кормящие женщины – 137 601.

За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус выявили у 137 человек, выздоровели 34.

Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.