Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Свыше 1,2 млн казахстанцев вакцинировались Pfizer от коронавируса

    30 Июня 2022, 10:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан опубликовало данные по количеству вакцинированных от коронавируса граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    По состоянию на 29 июня текущего года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции привились 9 524 362 человека, вторым компонентом - 9 307 360

    человек.

    Вакциной Pfizer привились: первым компонентом - 1 221 545 человек, вторым компонентом – 1 145 313 человек. Из них первой дозой вакцинировались подростки – 866 749, беременные женщины – 41 162, кормящие женщины – 144 818.

    Второй дозой привились подростки – 838 275, беременные женщины – 38 193, кормящие женщины – 137 601.

    За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус выявили у 137 человек, выздоровели 34.

    Ниже представлена информация о проведении вакцинации против коронавирусной инфекции в разрезе регионов.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Здравоохранение Общество Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    До 95,5% увеличилась оснащенность медучреждений Астаны
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    Близнецы Касым и Жомарт родились в Актобе
    Популярное
    1 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    2 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    3 Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
    4 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
    5 113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов