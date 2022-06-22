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    Свыше 1,1 млн нарушений при оказании медпомощи населению выявлено в РК

    22 Июня 2022, 19:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году экспертами выявлено 1 млн 101 тыс. дефектов, по итогам которых к медицинским организациям применены меры экономического воздействия на сумму 25,7 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «66,6% - искусственное завышение объемов медпомощи, в 16,5% случаев - необоснованное отклонение от стандартов и клинических протоколов, 1,9% выявленных нарушений составляют неподтвержденные случаи оказания медицинской помощи. Со стороны местных исполнительных органов необходимо на постоянной основе мониторить поставщиков региона и контролировать решение вопросов, вызывающих жалобы населения», - сказал в ходе круглого стола «О ходе реализации обязательного социального медицинского страхования. Проблемы и перспективы» председатель правления фонда соцмедстрахования Айдын Ашуев.

    Основными каналами обратной связи фонда с населением являются контакт-центр 1406 и мобильное приложение Qoldau-24/7.

    По данным фонда, только за первый квартал этого года через эти каналы принято и обработано 208 тыс. обращений, что на 17% ниже аналогичного периода 2021 года. Как показывает статистика, чаще всего казахстанцы обращаются по вопросам оплаты ОСМС, статуса застрахованности и общим вопросам, связанным с получением медпомощи и участием в системе медстрахования.

    Председатель правления фонда соцмедстрахования отметил, что каждая жалоба в фонд - это нерешенный вопрос, находящийся в поле ответственности Службы поддержки пациента. Это результат слабой организации лечебно-диагностического процесса и несвоевременное принятие корректирующих мер руководством медицинской организации.

    Ранее сообщалось, что три млн человек остались вне системы ОСМС в Казахстане.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Страхование Здравоохранение Общество
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