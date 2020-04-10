Свыше 1,1 млн казахстанцев обратилось в банки за отсрочкой по кредитам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным Ассоциации финансистов Казахстана свыше 1,1 млн казахстанцев обратились в банки за отсрочкой по выплатам сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По вопросам отсрочки по физическим лицам, например, по состоянию на 9 апреля, уже обратились за отсрочкой 1 млн почти 137 тысяч человек, из числа физических лиц. Уже одобрено 983 тысячи 123 отсрочки. Этот процесс идет очень динамично. Люди получают эту отсрочку. Каждый день цифры меняются, порядок расписан, люди обращаются у банков есть 10 дней, для того, чтобы рассмотреть заявку. Если это касается категории незащищенных слоев, то это делается только с их согласия, вообще даже не требуется ждать 10 дней. Процесс очень активно идет во всех банках», - сказала в ходе онлайн-брифинга председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

Напомним, в реализацию поручения Главы государства от 23 марта Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка утвержден порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.



