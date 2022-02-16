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    Связываем дальнейший курс развития с задачами, поставленными Президентом – Марат Сырлыбаев

    16 Февраля 2022, 15:00

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О воспитании высокообразованной молодежи корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал ректор Кокшетауского университета имени Шокана Уалиханова, кандидат экономических наук Марат Сырлыбаев.

    «Основной приоритет - повышение доступности качественного образования. Для реализации этого Президент дал Правительству такие поручения, как увеличение количества образовательных грантов, обеспечение отдаленных регионов квалифицированными учителями и открытие в стране филиалов ведущих зарубежных университетов. В том числе была озвучена необходимость освоения технических специальностей. Особо хочу отметить, что кроме педагогических специальностей в Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова ведется подготовка специалистов по нескольким техническим направлениям. Среди них горнодобывающая и перерабатывающая промышленность, инженерные и транспортные, информационно-коммуникационные технологии. Кроме того, мы готовим специалистов в области строительства, машиностроения, транспорта, горного дела, перерабатывающих технологий», - рассказал Марат Сырлыбаев.

    По словам ректора, в прошлом году 211 выпускников окончили университет именно по техническим специальностям. Показатель их трудоустройства в среднем составил 85%. Это один из самых высоких показателей. В настоящее время в этой области обучаются 1057 студентов. В том числе по государственной программе «Серпін» - 225 студентов.

    «Ежегодно наши студенты проходят практику в АО «Алтынтау – Кокшетау», АО «Тыныс», ТОО «КАМАЗ-Инжиниринг», «Казростинжиниринг», «Базис Б», «Кокшетаугорсельпроект», «Алуа-строй», «Регион-строй», «Агромер Астык» и других ведущих предприятиях региона. Это говорит о тесном сотрудничестве университета с крупными предприятиями региона в подготовке специалистов», - добавил М. Сырлыбаев.

    Как отметил ректор, на сегодняшний день с участием учебного заведения в АО «Тыныс» и ТОО «Тиолайн» реализуются три крупных проекта на сумму 200 миллионов тенге. Студенты специальности «Строительство» обучались в Томском государственном строительном университете Российской Федерации по программе академической мобильности в течение одного семестра. Кроме того, в целях усиления подготовки технических специалистов в 2021 году профессор Талал Авад из Санкт-Петербурга читал лекции студентам университета. Такая практика продолжается. С этой целью список зарубежных профессоров, приглашаемых на 2022 год, будет направлен на утверждение в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

    «По словам Президента, в развитии общества нельзя забывать о сфере образования и культуры. И в первую очередь, молодежь должна быть образованной. Университет с 60-летней историей связывает свой дальнейший курс развития только с важнейшими задачами, поставленными Президентом К. Токаевым перед новым Казахстаном», - резюмировал М. Сырлыбаев.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Образование Вузы Регионы
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