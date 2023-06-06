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    Связанный с Сатыбалдыулы отель в Алматы перейдет в собственность государства – Антикор

    6 Июня 2023, 19:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Антикоре прокомментировали информацию о «попытках завладения» отелем Кайратом Сатыбалдыулы, передает МИА «Казинформ».

    «Отдельными гражданами распространяется информация в СМИ и социальных сетях о попытках завладения отелем «Double Tree by Hilton Almaty» группой лиц, в том числе К. Сатыбалдыулы. Как известно, осужденный К. Сатыбалдыулы отбывает наказание в виде лишения свободы в соответствующем учреждении уголовно-исполнительной системы. При этом расследование в отношении него по другим эпизодам преступлений, связанным с неуплатой налогов и легализацией преступных доходов, продолжается», - сообщила пресс-служба Антикора.

    Как отметили в ведомстве, в ходе следствия принимаются меры по возврату незаконно выведенных активов, а также имущества, приобретённого на преступные средства.

    «В этой связи К. Сатыбалдыулы в целях возмещения ущерба передаются государству бизнес-центры, административные здания, коммерческие помещения, дома, квартиры, объекты незавершенного строительства, земельные участки, эксклюзивные драгоценности, люксовые автомашины и денежные средства. К их числу относится отель «Double Tree by Hilton Almaty», который еще в ноябре 2021 года был приобретен предприятием, связанным с Сатыбалдыулы. В настоящее время завершается процедура передачи данного объекта в собственность государства. Обращаем внимание граждан на недопустимость распространения ложной информации», - говорится в сообщении Антикора.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью Борьба с коррупцией
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