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    Связанный с ДТП вид телефонного мошенничества распространился в Жамбылской области

    18 Июля 2023, 06:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Жамбылские полицейские рассказали об участившемся в регионе виде мошенничества со стороны якобы попавших в дорожно-транспортное происшествие «родственников», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, в июле на территории региона участились случаи звонков от мошенников под предлогом того, что близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие.

    Как рассказали сотрудники управления криминальной полиции ДП Жамбылской области, схема подобного преступления действенна, но защититься от мошеннических посягательств можно.

    «Обычно злоумышленник звонит жертве на домашний телефон. Ими сейчас, в основном, пользуются пожилые люди, а они, как известно, очень доверчивы, эмоциональны и готовы отдать последние деньги и ценности, чтобы спасти близких людей», - пояснил начальник управления криминальной полиции ДП Жамбылской области полковник полиции Максат Юсупов.

    По словам спикера, мошенники, как правило, работают в группе, один из них представляется сыном, дочерью либо внуком и рассказывает, что стал виновником ДТП, а далее просит помочь деньгами. Тем временем подключается к переговорам другой мошенник, который представляется сотрудником правоохранительного органа и требует денежные средства для «решения проблемы».

    После психологической обработки и согласия потерпевших передать им денежные средства мошенники направляют к ним курьеров за деньгами, которых находят через мессенджер Telegram в приложении «Ищу работу» либо заказывают через службы доставки.

    «Призываем граждан никогда не передавать и не переводить деньги по телефонному требованию и не поддаваться на уловки мошенников. Если вам сообщили, что ваш родственник попал в беду, перезвоните родному человеку или кому-то из его окружения и проверьте, действительно ли в вашей помощи нуждаются», - добавили в ведомстве.

    Департамент полиции Жамбылской области предупреждает граждан об осторожности в общении по телефону с незнакомыми людьми, а если стали свидетелем или жертвой мошенничества, то незамедлительно сообщите об этом в полицию на пульт «102».

    Напомним, в июне текущего года 6 млн тенге отдала акмолинка мошенникам, сообщившим о ложном ДТП, которое якобы устроила ее невестка.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Общество Мошенничество
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