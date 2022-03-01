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    Связанные с рождением ребенка госуслуги будут доступны в приложениях банков в РК

    1 Марта 2022, 11:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Госуслуги, связанные с рождением ребенка, будут доступны в приложениях банков. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В прошлом году в результате проведенного анализа текущих бизнес-процессов был выявлен ряд факторов, сдерживающих развитие государственных услуг. В частности, отсутствие «исторических» данных, необходимых для назначения пенсий и пособий, отсутствие регистрации в базе мобильных граждан. В этой связи мы ведем работу по реинжинирингу и трансформации процессов оказания государственных услуг. На сегодняшний день в электронном формате из 45 госуслуг предоставляются 42 вида или 93%, из них 21 услугу или 43% можно получить проактивно», - сказал Серик Шапкенов.

    По словам министра, всего в 2021 году в социально-трудовой сфере оказано 12,6 млн государственных услуг. Из них 9,1 млн или 72% услуг оказано в электронном виде.

    «Это на 12% больше, чем в 2020 году. К 2025 году мы запланировали 100% перевод всех государственных услуг в электронный формат», – добавил Серик Шапкенов.

    Также глава МТСЗН отметил, что для расширения возможностей населения в получении услуг в октябре прошлого года совместно с двумя банками запустили на их платформах сервис госуслуг, связанных с рождением детей.

    «Только в четвертом квартале 2021 года более 16,5 тыс семей с детьми, находясь дома, получили услуги через мобильные приложения банков второго уровня. Будет продолжена работа по внедрению данной практики через мобильные приложения других банков», - резюмировал Серик Шапкенов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Банки Минтруда РК Цифровой Казахстан
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